Migranti | A Bologna il summit Piantedosi, Regione e Sindaci: ecco cosa si è deciso | VIDEO

Incontro proficuo, ma non privo di dialettica: in Prefettura a Bologna questa mattina il tavolo al quale hanno partecipato il ministro dell'Interno, il presidente Bonaccini e alcuni sindaci, fra cui Matteo Lepore

"Un incontro proficuo e costruttivo, ma non privo di dialettica, come immaginavo potesse avvenire in questi territori. Si è deciso per l'istituzione di un tavolo di confronto permanente in prefettura a Bologna valido per tutta la Regione con la partecipazione del commissario per l'immigrazione Valenti": queste le dichiarazioni del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rilasciate alla fine di un vertice a tema migranti programmato per questa mattina fra le mura della prefettura di Bologna. Presenti al tavolo anche il presidente Stefano Bonaccini e alcuni sindaci fra i quali quello di Modena e Ravenna, oltre che naturalmente il primo cittadino di Bologna Matteo Lepore.

"Per la situazione legata i migranti noi facciamo la nostra parte - il commento a caldo di Bonaccini - ma non vorrei che facessimo più di quanto fanno gli altri. Noi chiediamo che l'accoglienza sia organizzata con delle risorse e sulla base di un modello che potrebbe funzionare, ma che in questo momento non sempre funziona". Uno squilibrio, che per il presidente, andrebbe rimodulato.