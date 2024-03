Accerchiano un minore e lo rapinano: 5 giovanissimi bloccati sul bus

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Hanno accerchiato un ragazzo e minacciandolo con un cutter gli hanno rubato il cellulare. Tre minorenni, un 16enne e due 17enni, stranieri non accompagnati un 19enne e un 20enne stranieri sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di rapina aggravata commessa intorno alle 22 di sabato sera in Piazza San Francesco.

La vittima, un 17enne, ha chiamato il 113 ha riferito di essere stato accerchiato dai 5, uno di loro ha estratto una lama così da costringerlo a consegnare il suo smartphone. Diramata la segnalazione, le volanti hanno dato il via alle ricerche, fino a quando un equipaggio del commissariato Santa Viola ha intercettato un bus che transitava in via Sant'Isaia: a bordo ha notato un gruppetto di ragazzi corrispondenti alle descrizioni, così ha tallonato il mezzo fino a intimare l'alt in via Saragozza. I 5 ragazzi sono portati in questura, dove sono stati riconosciuti dalla vittima: gli agenti hanno rinvenuto anche il telefono rubato, il cutter e un passamontagna che uno di loro indossava, come ha raccontato il giovane rapinato.

Gli accertamenti hanno rivelato che solo un 17 è incensurato, mentre tutti gli altri, compreso il 16enne, hanno già alle spalle arresti e denunce per rapina, ricettazione, furti, resistenza e spaccio. Sono stati arrestati per rapina aggravata.

L'impegno di Questura e Comune nei centri di accoglienza

"Esiste un problema reale per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati" ha detto il questore Antonio Sbordone questa mattina ai cronisti "talvolta commettono reati che possono essere di poca entità, ma che generano apprensione".

"Da circa 2 mesi, in collaborazione con l'amministrazione e l'assessorato che fa capo a Luca Rizzo Nervo, e insieme a servizi sociali, gli agenti di polizia incontrano i ragazzi nelle comunità dell'area metropolitana per spiegare le regole e le eventuali sanzioni". A fianco degli incontri educativi, in presenza di eventuali notizie di reato, interviene anche la Squadra mobile che effettua accertamenti e perquisizioni. Sono 42 le comunità per minori non accompagnati nella Città Metropolitana per circa 400 persone: "È un tema complesso - osserva Sbordone - ne abbiamo visitate oltre la metà, spesso si tratta di ragazzi smarriti, vanno ascoltati. Naturalmente speriamo di arrestarne sempre meno e ovviamente la gestione non è solo compito della polizia. Integrarsi vuol dire anche conoscere le regole e rispettarle".