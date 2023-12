Picchia e minaccia i genitori per avere i soldi per la droga: 31enne allontanato dalla famiglia

Chiedeva continuamente ai genitori soldi per acquistare l'eroina e la cocaina e, di recente, le sue richieste si erano trasformate in estorsioni con urla, botte, lancio di oggetti e minacce di morte per ottenere il denaro necessario, da 40 a 100 euro. Finché il padre e la madre si sono rivolti ai Carabinieri perché temevano per la propria vita e hanno denunciato il figlio - 31enne, disoccupato e dipendente dalla droga da una decina di anni - alla stazione di San Ruffillo.

Una vicenda di maltrattamenti in famiglia ed estorsione iniziata a ottobre, quando la coppia ha denunciato il figlio, e che si è conclusa con la misura cautelare di divieto di avvicinamento ai genitori, richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal Gip nei confronti del 31enne. Stremati e disperati dalla situazione che stavano vivendo, madre e padre erano arrivati a temere per la propria vita davanti alle richieste sempre più violente ed esigenti del figlio. Rintracciato dai Carabinieri, il 31enne dovrà, tra le altre cose, mantenere una distanza di almeno 500 metri dai genitori e il divieto di comunicare con loro con qualunque mezzo.