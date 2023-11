Picchiata con calci e colpi di sedia davanti al figlio, arrestato il marito 47enne

Prima il marito aveva bevuto alcolici fino a ubriacarsi. Poi ha cominciato a insultarla davanti al figlio minorenne e, all'improvviso, si è avventato su di lei picchiandola con calci e pugni e lanciandole addosso una sedia fino a farla cadere contro la porta vetro, che si è infranta causandole dei tagli. Un altro episodio di violenza di genere in città, stavolta tra le mura di una casa nel quartiere Navile, proprio il 25 novembre, giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. A venire arrestato dai carabinieri è stato un operaio di 47 anni di origine indiana, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della moglie, un'indiana di 41 anni. Lo scorso marzo l'uomo aveva già ricevuto un ammonimento da parte del questore di Bologna sempre per atti di violenza domestica.

È successo verso le 10 di sera. II militari sono intervenuti dopo che al 112 erano arrivate molte richieste di aiuto da parte dei condomini del palazzo. Tra le persone che avevano telefonato c'era anche il figlio minore della coppia, terrorizzato e in lacrime, che aveva riferito che il padre stava picchiando la madre. Al loro arrivo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno trovato l'uomo seduto sulle scale e circondato da diversi vicini che, vistosamente agitato, continuava a insultare a voce alta la moglie.

La donna è stata trovata dai Carabinieri, terrorizzata e provata dall'aggressione, piena di tagli al volto e alla testa a causa della caduta contro il vetro della porta finestra, e anche diverse ferite e lividi sul resto del corpo. In casa i muri e il pavimento, e persino il pianerottolo, erano coperti da macchie di sangue. La donna è stata trasportata in codice 2 di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna. Al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 47enne è stato arrestato e tradotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.