Pillola abortiva nei consultori? "A Bologna non ancora, da dicembre in provincia" | VIDEO

La pillola Ru486 nei consultori bolognesi arriverà a dicembre. Anzi, arriverà in un solo consultorio, a San Giovanni in Persiceto, al momento l'unico individuato dall'Ausl di Bologna. Ma, assicura la direttrice dei Consultori dell'Ausl Marcella Falcieri, l'intenzione è di individuarne altri per ampliare il servizio anche in città.

A fine 2021 l’Emilia-Romagna aveva recepito, con un atto dell’assessorato, le raccomandazioni nazionali del ministero della Salute: dare alle donne la possibilità di eseguire l’interruzione volontaria di gravidanza con trattamento farmacologico in regime ambulatoriale anche negli spazi dei consultori, che da sempre svolgono un ruolo fondamentale in tutte le fasi della vita riproduttiva femminile.

Non tutti i consultori, però, possono essere utilizzati per la somministrazione della pillola: per garantire alle donne la massima sicurezza nell’assistenza, la struttura idonea deve rispondere a determinati requisiti come la distanza ravvicinata (entro 30 minuti) da un presidio ospedaliero di riferimento, la presenza di un’equipe adeguatamente formata, la garanzia di un numero adeguato di personale ostetrico e ginecologico non obiettore, la presenza di attrezzature adeguate e rifornimenti farmacologici per gestire l’emergenza e il trattamento di effetti collaterali.