San Lazzaro lancia un progetto di riqualificazione della piscina comunale

Un bando da 1,3 milioni di euro per riqualificare la piscina comunale a San Lazzaro. Il Comune guidato dalla sindaca Isabella Conti ha deciso di lanciare un progetto per efficientare il suo impianto di via Kennedy dopo che la crisi energetica aveva costretto l’amministrazione a mettere in campo misure straordinarie per evitarne la chiusura. Ora però attraverso una procedura di ‘project financing’ che riguarda la gestione e l’affidamento dell’impianto, il Comune conta di rilanciare ed efficientare la sua piscina. Il bando prevede che il soggetto aggiudicatario gestirà l’impianto per 13 anni, facendosi anche carico della riqualificazione energetica per il riscaldamento e per la produzione dell'acqua calda sanitaria a servizio dell'impianto, composto non solo della piscina ma anche dalla palestra e sala pesi con annessi servizi, spogliatoi e locali tecnici.

Cosa prevedono i lavori

"Oggi è una giornata importante, in nove anni di amministrazione abbiamo riqualificato tutti gli impianti sportivi e l'ultimo tassello era quello della piscina, una struttura oggi energivora. Serviva un cambiamento strutturale che permettesse all'impianto di essere autonomo e a elevato risparmio energetico, e attraverso il project financing tutto questo sarà possibile", ha spiegato Conti durante la presentazione del progetto con gli assessori al Bilancio Michele Cristoni e allo Sport Luca Melega. I lavori prevedono l'eliminazione della centrale a gas a favore di un sistema "full electric" con pompe di calore di ultima generazione, il rifacimento completo di tutto l'impianto, compresi gli aerotermi e l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto. Pannelli che si aggiungeranno a quelli che saranno installati anche dal Comune, per un risparmio totale stimato sulle utenze energetiche nell'ordine del 40%, a partire dal secondo anno della concessione. Il bando si chiuderà entro fine agosto, con l'obiettivo di far partire i lavori entro settembre.