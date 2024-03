Una pistola antica a casa del pusher

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oltre a qualche grammo di hashish, i Carabinieri hanno trovato anche un'antica arma, una pistola ad avancarica originale lunga 50 cm, con accensione a pietra focaia, perfettamente funzionante. È accaduto alcuni giorni fa, quando i Carabinieri della Stazione di Pianoro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna, due 26enni di origine magrebine, senza fissa dimora, irregolari, disoccupati, pregiudicati, entrambi accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e un 35enne italiano, anche lui disoccupato, pregiudicato, accusato di detenzione abusiva di armi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Una pattuglia della Stazione di Pianoro, nel transitare nei pressi dell’abitazione del 35enne, conosciuto come spacciatore, ha notato i due stranieri, pusher che gravitano solitamente nelle piazze del centro storico: fermati e perquisiti; all’interno delle loro tasche sono stati recuperati 2 grammi circa di Hashish, mentre a casa del 35enne, i militari hanno recuperato complessivamente 0,50 grammi di Hashish, un bilancino di precisione e una pistola ad avancarica originale lunga 50 cm, con accensione a pietra focaia, perfettamente funzionante.

Si tratta di uno dei primi esempi di arma da fuoco, solitamente monocolpo, come ad esempio gli archibugi o i moschetti in uso fino al XIX secolo. Gli stessi Carabinieri ebbero in dotazione pistole a pietra focaia.

La sostanza stupefacente e la pistola, sono stati sequestrati; i due stranieri e l’italiano, invece, sono stati deferiti in stato di libertà alla Autorità giudiziaria.