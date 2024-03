Più polizia in zona stazione: due nei guai per spaccio

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Due ragazzi un 18enne e un 24enne, sono stati denunciati per spaccio nell'ambito dei controlli straordinari della zona della Stazione centrale.

In piazza XX Settembre, la Polizia ha denunciato un cittadino tunisino appena 18enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio, il quale, alla vista dell'equipaggio, ha tetto di disfarsi di un involucro contenente 23 grammi di hashish.

Poco distante, gli agenti hanno assistito alla vendita di una dose, così sono intervenuti e hanno fermato il 24enne incensurato. <

Nei giorni scorsi, un altro giovane nord africano è stato arrestato per spaccio. Dopo essersi avvicinato a un’autovettura in sosta nei pressi di Piazza XX Settembre, ha proposto al conducente l’acquisto di sostanza stupefacente. Si è accorto troppo tardi che l'uomo alla guida era una guardia giurata che è scesa dall'auto è lo ha inseguito. Il pusher si è diretto verso la stazione, dove, nell'atrio, si è "imbattuto" in una pattuglia della Polizia Ferroviaria che lo ha bloccato.