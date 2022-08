Via Mondo, vede la polizia e ingoia la cocaina

E' stato praticamente colto in flagrante il cittadino tunisino di 24 anni arrestato ieri sera dalla polizia. Alle 18 circa, infatti, una pattuglia in transito lo ha visto spacciare in via Mondo.

Il ragazzo, alla vista della volante, è scappato e si è rifugiato in un bar, dove gli agenti lo hanno visto bere. Hanno dunque appurato che aveva ingoiato involucri di droga, precisamente 8 palline contenenti circa 3,5 grammi di cocaina. In tasca aveva invece 750 euro.

E' stato dunque arrestato per spaccio di stupefacenti e denunciato per inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio italiano. La direttissima è prevista per domani.