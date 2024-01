Cellulari alla guida: strage di punti patente e raffica di multe

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

215 sono i punti patente decurtati, quasi 5.000 euro l'ammontare delle multe. E' il bilancio dell’operazione di contrasto all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida del Compartimento Polizia Stradale per l’Emilia-Romagna sulla tangenziale di Bologna e le Autostrade del nodo Bolognese lunedì 15 gennaio con le pattuglie della Sezione Polstrada di Bologna e della Sottosezione di Altedo – Malalbergo.

Il dirigente Giangfranco Martorano, nel corso di un incontro con la stampa aveva detto infatti che "ormai il telefono è un collegamento tra la vita reale e quella virtuale, è fonte di distrazione alla guida, ci troviamo di fronte a incidenti con dinamiche inspiegabili, come uscite autonome collegabili proprio con l'uso del telefonino".

"Moltissimi utenti - si legge nella nota - sono riamasti sorpresi dall’apprendere che fosse vietato tenere in mano il cellulare durante la guida per effettuare una conversazione con il vivavoce dell’apparecchio stesso".

Le scuse più disparate

Gli agenti, coordinati da Martorano, hanno effettuato controlli mirati che hanno portato all’individuazione di 43 automobilisti che stavano usando il proprio smartphone. Diverse le scuse, dal dover impostare il navigatore poiché quello dell’auto non funzionava, o per improvvisi guasti al bluetooth dell'auto o anche per rispondere a chiamate importantissime, fa sapere la Questura, poi altri hanno chiesto di non multari poiché era la prima volta che guidavano con il cellulare in mano. Un automobilista è stato pizzicato mentre toglieva entrambe le mani dalla guida, appoggiare il telefonino al volante e impostare il navigatore.

Polstrada precisa che l’art. 173 del Codice della Strada "allo scopo di tutelare la sicurezza stradale, vieta espressamente agli utenti di prendere in mano per qualsiasi motivo gli apparecchi cellulari durante la guida, che invece possono essere utilizzati col vivavoce dell’auto o con apposite cuffiette indossate in un solo orecchio".

Nelle prossime settimane saranno predisposti altri servizi della Polstrada per contrastare la guida con utilizzo di apparecchi cellulari, che causa quasi il 70% degli incidenti stradali a livello nazionale.

Continua a leggere su BolognaToday