Polveri sottili oltre i limiti, allerta smog: scattano le misure emergenziali

Solo la provincia di Ferrara e la Romagna "schivano" l'allerta smog. Il Bollettino Arpae è emesso il lunedì, il mercoledì e il venerdì (giorni di controllo) entro le ore 11 e indica se verranno attivate le misure emergenziali (bollino rosso) a partire dal giorno successivo, per superamento della soglia di legge per il PM10 in almeno una stazione della provincia. Quindi a Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, e Modena, fino a venerdì 29 ottobre saranno in vigore fino le misure emergenziali, a patto che la concentrazione di Pm10 rientri.

Misure emergenziali allerta smog

Nei Comuni Pair (con più di 30.000 abitanti e Comuni dell'agglomerato urbano bolognese)

tutte le limitazioni strutturali + stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel euro 4 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30

abbassamento temperature medie nelle abitazioni fino a 19°C e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17°C

divieto di combustione all'aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d'artificio...)

divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle

divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli

potenziamento controlli sulla circolazione dei veicoli, combustioni all'aperto, spandimento liquami e impianti a biomassa domestici

Tutti i Comuni di pianura (leggi l'elenco)