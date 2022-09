Bottiglie in aria, cassonetti rovesciati e principio di incendio: bad show a Porta Galliera

Domenica mattina movimentata in piazza di Porta Galliera, dove la polizia è intervenuta per calmare una donna che stava dando in escandescenza.

Dapprima infatti ha lanciato delle bottiglie di vetro, poi ha rovesciato i cassonetti dei rifiuti e ha anche tentato di appiccare un incendio al ponte di porta Galliera, spento sul nascere grazie alla collaborazione di un residente che ha messo a disposizione l'acqua del suo appartamento.

La donna, cittadina domicana di 38 anni, con precedenti di polizia, è stata infine bloccata è ha riferito di aver perso le staffe perché arrabbiata. Sgomenti i presenti che hanno assistito alla scena nell'area dove si stava tenendo il Mercato Europeo.