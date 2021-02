Decine di giovani senza mascherina tra Piazza Rossini e Portico dei Servi | VIDEO

Nuove frontiere della movida, a Bologna, dopo i nuovi provvedimenti messi a punto nelle scorse settimane per frenare gli assembramenti serali. Se finora l'attenzione si era concentrata molto su zone come quella di piazza Scaravilli o piazza San Francesco, spuntano nuovi punti di aggregazione:giovedì sera, ad esempio, si poteva vedere un folto gruppo di ragazzi accalcato sotto il portico dei Servi e nella piazzetta adiacente, all'altezza dell'incrocio tra strada Maggiore e via Guerrazzi. Per lo più senza mascherina e il tutto a ridosso dell'orario di coprifuoco.

Una scena simile era quella offerta da piazza Rossini, in particolare sul lato delle sedute in pietra offerte dalla facciata di Palazzo Malvezzi: la zona era meta di un po' di ragazzi già da un po', ma i numeri sembrano essersi alzati nell'ultimo periodo. Sicuramente è diventata più tranquilla la situazione serale nei punti dove, tra transenne e presenza sistematica delle forze dell'ordine, sono state intensificate le misure anti assembramento: vale ad esempio per piazza Scaravilli e piazza della Mercanzia. (Dire)