Processione, la Madonna di San Luca torna sul colle: modifiche al traffico e bus deviati

Domenica 29 maggio, dalle 16.30, si terrà la processione per la risalita dell'icona della Beata Vergine di San Luca al Santuario, che percorrerà via Indipendenza (dalla Cattedrale di San Pietro), via Ugo Bassi, piazza Malpighi, via Nosadella, via Saragozza, via San Luca fino alla Basilica, con divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli di pronto intervento e veicoli ufficiali di servizio al seguito della manifestazione) lungo il seguente itinerario:

Via Indipendenza (Chiesa Metropolitana di S.Pietro), Via Ugo Bassi, Piazza Malpighi, Via Nosadella, Via Saragozza, Via S.Luca, Basilica di S.Luca.

Deviazioni bus in tre fasi

FASE 1 (dalle ore 17:00 alle ore 18:10 circa) Chiusura di Piazza Malpighi e via Saragozza interna

- LINEA 11

direzione Ponticella/via Corelli: … via Indipendenza via Irnerio viale Filopanti via San Vitale via Castiglione via Farini …

direzione Bertalia/rot. Giardini: … via Farini p.zza Cavour via Garibaldi v.le XII Giugno v.le Panzacchi v.le Aldini v.le Silvani v.le Vicini via S. Felice via Riva di Reno via Marconi… .

- LINEA 13 (ramo Normandia)

direzione Lame: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi via Lame.

direzione Normandia: regolare.

- LINEA 14

direzione Pilastro/Due Madonne: … via A. Costa viale Vicini via S. Felice via Riva Reno via Marconi …

direzione P.zza Giovanni XXIII: …via Massarenti viale Filopanti via Irnerio via dei Mille via Marconi (non effettua fermata Marconi 16) via Lame (fermata in comune con linea 13) via Riva Reno via San Felice viale Vicini via A. Costa …

- LINEA 18

direzione p.za S. Francesco: … via Lame via R. Reno via Marconi (capolinea civ.20).

direzione Zanardi: Via Marconi via Lame …

- LINEA 19

direzione S. Lazzaro: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione Casteldebole: … via Mazzini viale Ercolani viale Filopanti via Irnerio via dei Mille via Marconi (non effettua fermata Marconi 16) via Lame …

- LINEA 20

direzione Pilastro: … viale Pepoli viale Vicini via San Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione Casalecchio: … via Marconi via Lame (fermata in comune con linea 13) via R. Reno via S. Felice viale Vicini viale Pepoli …

- LINEA 21

direzione Beolco: … via A. Costa viale Vicini via San Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione Filanda: … via Marconi via Lame (fermata in comune con linea 13) via Riva Reno via San Felice viale Vicini via A. Costa …

- LINEA 29

direzione Tanari: … via S. Mamolo viale Aldini viale Pepoli viale Vicini via San Felice via Riva Reno via Lame …

direzione Roncrio: … via Lame via Riva Reno via S. Felice v.le Vicini v.le Pepoli v.le Aldini via S. Mamolo …

- LINEA 30

direzione Stazione Centrale: … via Castiglione v.le Panzacchi v.le Aldini v.le Pepoli v.le Vicini via S. Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione S. Michele in Bosco: … via Amendola via dei Mille via Irnerio viale Filopanti via San Vitale via Castiglione via Farini p.za Cavour …

- LINEA 36

direzione Osp. Bellaria: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione Naldi: regolare

- LINEA 38

direzione Fiera: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi …

direzione O. Maggiore: … via Farini p.za Cavour (fermata in comune con linea 16) via Garibaldi v.le XII Giugno v.le Panzacchi v.le Aldini via Saragozza …

- LINEA 39

direzione Fiera: … via Saragozza v.le Aldini v.le Panzacchi v.le Gozzadini via Murri …

direzione O. Maggiore: regolare

- LINEA 81

direzione Stazione Centrale: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi (fermata Piazza dei Martiri) …

direzione Longara: regolare

- LINEA 86

direzione p.za S. Francesco: … via Lame via Riva Reno via Marconi (capolinea civ.20).

direzione Marullina: Via Marconi via Lame …

- LINEA 87

direzione Lame: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi Lame …

direzione Castelfranco: regolare.

- LINEA 91

direzione Stazione Centrale: … via S. Felice via Riva di Reno via Marconi (fermata Piazza dei Martiri) …

direzione Calderara: regolare.

Fase 2 (dalle ore 18:10 alle ore 18:45 circa) chiusura di via Saragozza esterna ed interna

- LINEA 11

direzione Bertalia/rot. Giardini: regolare.

- LINEA 20

- LINEA 29

direzione Tanari: regolare

direzione Roncrio: … via Marconi p.za Malpighi via S. Isaia v.le Pepoli v.le Aldini via S. Mamolo …

- LINEA 30

direzione Stazione Centrale: regolare.

direzione San Michele in Bosco: … via Amendola via dei Mille via Irnerio viale Filopanti via San Vitale via Castiglione via Farini p.za Cavour …

- LINEA 38

direzione O. Maggiore: … via Carbonesi via Barberia via S. Isaia viale Pepoli via Roncati …

direzione Fiera: regolare.

- LINEA 39

direzione Fiera: … via Roncati v.le Pepoli v.le Aldini v.le Panzacchi v.le Gozzadini …

direzione O. Maggiore: regolare.

- LINEE 671 e 826

Fase 3 (dalle ore 18:45 alle ore 19:30 circa) chiusura di via Saragozza esterna (vie Audinot e Guidotti aperte)

- LINEA 20

- LINEE 671 e 826

