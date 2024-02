Città 30, protesta dei tassisti in Consiglio comunale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non si placano le proteste contro la Città 30. Stavolta è stato il turno dei tassisti: una delegazione del comparto taxi della Uiltrasporti Emilia Romagna e della URI Taxi è entrata in Consiglio comunale presentando un suo documento, contenente alcune proposte per migliorare la delibera, oltre a una raccolta di quattrocento firme.

La protesta è stata accolta con solidarietà da parte della Lega: “Totale solidarietà a una categoria che continua a essere colpita da un sindaco che continua a dimenticarsi sistematicamente il suo ruolo – scrive in una nota il capogruppo leghista Matteo Di Benedetto –. Non ci sono risposte sulle problematiche legate alla Città 30, nessuna spiegazione sulla paralisi del traffico creata con la Città 30, silenzio anche sui disservizi del trasporto pubblico locale causati dalla Città 30 a cui i taxi devono porre rimedio, e nessuna risposta a tutte le istanze sollevate dalle associazioni. Le stesse, poi, sono state anche escluse dal tavolo di dialogo perché non hanno previamente firmato un preaccordo. È questo il modo di intavolare una trattativa? Invitiamo il sindaco a cessare le ostilità, mettere da parte i pregiudizi ideologici e lavorare davvero per il bene comune -, ascoltando le tante proposte messe in campo per migliorare la mobilità e i servizi – conclude Di Benedetto – da parte di chi evidentemente conosce le problematiche della viabilità di Bologna meglio di lui.”