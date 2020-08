Covid, riaperti altri punti Cup: sportelli tutti a regime dal 14 settembre

20 i punti CUP dell’Azienda Usl di Bologna aperti, dopo il blocco delle attività dovuto alla pandemia da Coronavirus. Si tratta della prima fase del piano di riapertura complessiva di tutti gli sportelli CUP, prevista per il 14 settembre.

Casa della Salute Borgo Reno (7.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45)

Casa della Salute San Donato San Vitale (7.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45)

Poliambulatorio Mazzacorati (7.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45).

Presso questi sportelli è possibile accedere liberamente per effettuare tutte le operazioni.

Rispetto ai 3 punti CUP in elenco sopra , solo presso la Casa della Salute Borgo Reno rimane attiva la possibilità di prenotare un appuntamento di anagrafe sanitaria.

Già aperti da un paio di settimane:

Casa della Salute Navile (7.30 -17.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45)

Ospedale Maggiore (7.30 -17.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45)

Poliambulatorio Mengoli (7.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.30 alle 11.45).

Presso tutti questi sportelli è possibile accedere sia liberamente che su appuntamento per effettuare tutte le operazioni erogate ordinariamente dal servizio.



Per quanto riguarda, invece, l’area metropolitana, sono attivi gli sportelli CUP di

• Bentivoglio (9 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12 )

• Castel Maggiore (9 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12)

• San Pietro in Casale (7.15 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12)

• Budrio ( 7.15 - 12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.15 alle 12)

• Baricella (9 - 12.30 il lunedì ,mercoledì e venerdì, sabato dalle 9 alle 12)

• San Lazzaro di Savena (7.30 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato 7.30-11.45)

• Loiano (7.30 -12.30 il lunedì, mercoledì e venerdì)

• Casalecchio di Reno (7.15 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.15 alle 12)

• Bazzano (7.15 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 7.15 alle 12)

• Zola Predosa (9 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12)

• San Giovanni in Persiceto (9 -12.30 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12.30)

• Crevalcore (9 – 12 dal lunedì al venerdì, sabato dalle 9 alle 12)

• Vergato (7.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì)

• Porretta Terme( 9 -12.30 dal lunedì al venerdì)

Presso tutti questi sportelli è possibile accedere sia liberamente che su appuntamento per effettuare tutte le operazioni erogate ordinariamente dal servizio.

Per garantire la massima sicurezza ai cittadini e agli operatori CUP è stato necessario rimodulare gli spazi di attesa, secondo le vigenti norme sul distanziamento sociale.