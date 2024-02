Morto Raffaele Mazzanti, presidente di Legacoop Imola

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Morto oggi all'età di 70 anni Raffaele Mazzanti, presidente di Legacoop Imola, che da qualche giorno era ricoverato a seguito di un malore.

In suo ricordo le parole commosse della presidente di Legacoop Bologna, Rita Ghedini: "La scomparsa di Raffaele Mazzanti ci colpisce come uno schiaffo, di quelli che lasciano attoniti. In questo momento di dolore ci stringiamo alla sua famiglia, alla moglie Irene e al figlio Giacomo. L'emergenza consumata in pochi giorni non consente di metter spazio di pensiero fra la perdita e la memoria. E la perdita è grande. Raffaele è stato un riferimento per la cooperazione e per il suo territorio. Il tratto dell'energia, della passione ostinata, della cura delle relazioni nella sua comunità ha caratterizzato la sua azione nei diversi ruoli che ha ricoperto. Presidente di Legacoop Imola, cooperatore da tutta la vita, attivo nella nascita, nella direzione e nella rappresentanza di molte esperienze cooperative, ha ricoperto molti incarichi civici nella comunità imolese, di cui è stato un motore instancabile. La sua passione per la cooperazione ci impegna a promuovere e far crescere nuove generazioni di cooperatrici e cooperatori che possano interpretarne lo spirito autentico nell'interesse generale della comunità".

A tracciare un ritratto affettuoso di Mazzanti anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, che lo dipinge come "una personalità di grande spessore umano, professionale e valoriale, fortemente impegnata per territorio".

"A Raffaele mi univa una forte amicizia - confessa il primo cittadino - attraverso la quale ho avuto la fortuna di apprezzare le sue straordinarie qualità, il suo impegno e la sua dedizione senza riserve verso la comunità e al servizio degli altri, con un’attenzione particolare ai più giovani e al fare insieme. La sua attività è stata concreta e impattante in numerose realtà cooperative della nostra zona, contribuendo in modo determinante e lungimirante allo sviluppo economico e sociale di Imola. Era un uomo di poche parole e molti fatti, capace di migliorare la realtà che lo circondava".

"Era ancora attivo e fortemente legato a numerose attività, ricoprendo fra gli altri gli incarichi di Presidente di Legacoop Imola e di Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Nei contesti e con le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo, nel corso della sua vita, ha sempre operato in modo laborioso, genuino, competente e inclusivo, rappresentando un esempio e un punto di riferimento - aggiunge Panieri -Anche negli ultimi giorni, come sempre, era disponibile e solare, continuando a operare, supportare e cooperare per una Città più equa, giusta, solidale, all’altezza delle sue potenzialità e dei suoi valori. Lascia un grande vuoto, vicino a lui e per tutta la Città di Imola, che sarà difficile colmare".