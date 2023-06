Incidente al centro estivo, morto il 16enne Andrea: "Ti ricorderemo sempre"

"Andrea caro, mai avrei voluto rivolgerti questo saluto, a nome di tutta la comunità di Castello d'Argile". inizia così la commovente dedica del sindaco Alessandro Erriquez alla prematura dipartita del giovanissimo Andrea Ciccone, 16 anni, giocane calciatore ed animatore dell'Estate Ragazzi che, la settimana scorsa è rimasto vittima di un grave incidente, investito da un'auto mentre giocava con un amico. "Hai lottato come un leone per tenerti aggrappato alla vita. Hai lottato come sapevi fare tu, quando volavi tra i pali per evitare il goal alla nostra mitica categoria 2007 ( "Cicco le para tutte", dicevamo)".



L'incidente non è avvenuto ad alta velocità, ma l'urto aveva sbalzato lo stesso Ciccone facendogli battere il capo a terra. Da allora una frenetica corsa in ospedale e lo straziante ricovero, fino all'infausta notizia."Oggi ci resta la certezza che staremo vicino alla tua splendida famiglia, alle tue amiche, ai tuoi amici -ha continuato Erriquez- per aiutarli ad affrontare il terribile vuoto che già si avverte. Ciao Cicco, ti voglio bene". Per onorare l'infausto evento, il comune di Castello D'agrile osserverà una giornata di lutto cittadino.