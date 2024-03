Rapina e aggressione tra minorenni: 17enne finisce in carcere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato per rapina in concorso ai danni di un coetaneo.

La vittima della rapina ha fermato una volante della polizia in transito su via Nazario Sauro, raccontando di essere stato picchiato e rapinato dei suoi effetti personali attorno alle ore 4 del mattino da un gruppo di giovani, che prima lo avrebbero colpito al volto e poi si sarebbero impossessati del borsello e del cellulare.

Dalla descrizione fornita dalla vittima, gli agenti sono riusciti a rintracciare un ragazzo di 17 anni, identificato successivamente come l’autore dell’aggressione fisica. Il giovane è stato quindi portato nel carcere minorile di via del Pratello.

Solo pochi giorni fa, in via Andrea Costa, un ragazzo era stato aggredito per una cassa bluetooth.