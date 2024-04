Rapina al supermercato, scatta un arresto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Rapina al supermercato sventata da un carabiniere libero dal servizio. E' successo l'altro giorno alla Coop di via Centese, ad Argelato. Nei guai è finito un 29enne, residente in provincia di Ferrara.

Da quanto si apprende, il soggetto ha preso cinque tranci di formaggio e si è diretto verso l’uscita. Accortasi di quanto stava accadendo, una dipendente è intervenuta afferrando per un braccio il 29enne, invitandolo a pagare la merce, ma lui si è innervosito e invece di collaborare l’ha aggredita, ferendola a una spalla e dirigendosi verso l’uscita. E' qui che è stato bloccato dal carabiniere, in borghese, che stava facendo la spesa. Informati della situazione, i colleghi si sono recati velocemente sul posto, raccogliendo le testimonianze e procedendo all’arresto del giovane, gravato da precedenti di polizia specifici. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida con giudizio direttissimo presso il Tribunale di Bologna.