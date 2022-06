Dai domiciliari al carcere, preso anche il complice: si chiude il cerchio sulla rapina in via Valdossola

Avevano strappato dal collo di una 80enne la catenina e pestato un passante. Con l'arresto in flagranza di un 42enne italiano, che per derubare l'anziana era evaso dai domiciliari, e la cattura del complice in fuga, si è chiuso il cerchio sulla rapina andata in scena il 1° giugno in via Valdossola, in zona Saragozza.

E' notizia di oggi della reclusione in carcere del 42enne, precedentemente ristretto ai domiciliari per un'altra rapina messa a segno a gennaio scorso, mentre il "sodale" è stato identificato e denunciato: si tratta di un 20enne che era fuggito dopo aver picchiato un uomo che aveva assistito alla scena ed era intervenuto per soccorrere la vittima.

Fondamentale quindi la collaborazione dei cittadini per mettere un punto a questa brutta storia: mentre alcuni passanti avevano chiamato i carabinieri, un altro ha registrato un video che si è rivelato essenziale per l'identificazione del secondo rapinatore.

Cosa accade quel giorno

Quando sono arrivati, i carabinieri erano stati avvicinati da un 58enne, con il volto sanguinante: mentre transitava con la sua auto era intervenuto per difendere l’anziana ed era stato preso a pugni in faccia.

Un altro cittadino aveva inoltre ripreso parte della scena con il suo smartphone. Mentre uno dei due ladri era stato subito ammanettato, il complice era fuggito con la refurtiva.

