Rapinatore di banche in carcere: tradito dalla mascherina e dal pannello anti-covid

Un 44enne italiano è indagato per rapina e tentata rapina in alcune banche. I Carabinieri delle Compagnie Bologna Borgo Panigale e Bologna Centro hanno dunque dato esecuzione a un'ordinanza di misure cautelari in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Bologna, Roberta Dioguardi, su richiesta del Sostituto Procuratore Gabriella Tavano.

I fatti risalgono all’autunno scorso, quando i militari avviarono le indagini per risalire all’identità di un rapinatore di banche, responsabile di un paio di rapine consumate alla Credem Banca, filiale di Bologna, il 9 ottobre 2020, alla Banca di Imola, filiale di Casalecchio di Reno, il 26 ottobre 2020, e una tentata rapina, alla Cassa di Risparmio di Cento, filiale di Bologna , il 12 novembre 2020.

Grazie alle testimonianze raccolte, da cui era emersa la figura di un rapinatore dalle “sopracciglia perfette”, e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati negli istituti di credito, gli investigatori dell’Arma hanno acquisito diversi elementi di prova per risalire all’identità dell’uomo, come il ritrovamento della sua mascherina chirurgica che aveva utilizzato nel corso della prima rapina e gettato durante la fuga. E poi, l’impronta di un dito che aveva lasciato scavalcando il pannello in plexiglas anti Covid-19 durante la rapina del 26 ottobre 2020 che gli aveva fruttato quasi 10.000 euro.

Avendo precedenti di polizia, l'impronta, rilevata dai tecnici della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna, inviata ai colleghi del RIS di Parma, ha trovato una corrisponde con il 44enne che ora si trova in carcere.