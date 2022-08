Rapina in banca, condannato e latitante preso dopo soffiata anonima

Era uno dei giovani componenti di una banda che a febbraio del 2021 rapinò la banca del Monte dei Paschi di via Toscana, finendo poi arrestato e condannato quest'anno per quell'episodio. Da allora però del 31enne di origini calabresi si erano perse le tracce, e nei suoi confronti era scattato un mandato di cattura per l'esecuzione della pena.

Ieri il colpo di scena, secondo quanto riportato dal Resto del Carlino. Una telefonata anonima alla polizia ha fornito precise indicazioni su dove fosse nascosto il latitante, e cioè in un normale appartamento in Bolognina. Le volanti a quel punto si sono recate sul posto e hanno preso in custodia l'uomo.

Il colpo sfumato

La tentata rapina sfumò per questione di minuti. Dentro all’istituto fecero irruzione due uomini, appunto il 31enne accompagnato da un soggetto di una decina di anni più anziano. Con il volto parzialmente travisato e armati di cutter, hanno intimato al personale l'apertura della cassaforte. L'allarme però in qualche modo è scattato, facendo arrivare in poco tempo le volanti sul posto.

Entrambi i malviventi sono stati convinti a uscire e poi arrestati, mentre una ambulanza ha dovuto fornire supporto per alcune persone, che hanno accusato malori. La zona venne bloccata e il traffico deviato per qualche tempo.