Rapina e minacce con un coltello: coinvolti due giovanissimi

Un ragazzo di appena 13 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna per rapina aggravata.

I fatti risalgono alla sera del 27 ottobre scorso quando, attorno alle ore 20.30, il padre di un ragazzo di 12 anni si è recato dai Carabinieri della stazione di Marmorta, frazione di Molinella, per denunciare una rapina a mano armata subita dal figlio. L’uomo ha raccontato che il 12enne si trovava in un negozio con alcuni amici, quando un ragazzo di 13 anni gli si è avvicinato e gli puntato un coltello all’altezza della pancia, chiedendogli dei soldi. Il 12enne, impaurito, gli ha consegnato il borsellino in cui c’erano solo pochi spicci. Nel confronto è intervenuto anche un amico del 12enne, che ha offerto al rapinatore altri spicci per tranquillizzarlo e mandarlo via. Il 13enne è quindi fuggito via, ma è stato successivamente identificato grazie alle testimonianze dei presenti.

Solo pochi giorni fa, un ragazzo di appena 12 anni, a Casalecchio di Reno, aveva aggredito e derubato un coetaneo con uno storditore elettrico.