Un cittadino tunisino di 19 anni è stato fermato dalla polizia con l'accusa di essere l'autore di due violente rapine avvenute nei giorni scorsi nel centro città. Il ragazzo, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, sarebbe stato visto la sera del 2 dicembre mentre rapinava due giovani egiziani in via Alessandrini, e la sera del giorno successivo, in Piazza XX Settembre, a danni di un cittadino tunisino.

Il ragazzo è stato rintracciato mentre si trovava in una comunità per minori: a far partire la segnalazione un'operatrice che ha sorpreso il giovane, estraneo alla struttura, dormire in una stanza mentre indossava dei vestiti che, insieme ai tatuaggi, l'avevano insospettita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del Commisariato Due Torri-San Francesco, che hanno prelevato il 19enne e lo hanno portato in questura per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato qualche dose di droga, alcuni oggetti che potrebbero essere la refurtiva delle due rapine e un coltello. A incastrare il ragazzo è stata la felpa che indossava, la stessa che una delle due vittime della prima rapina ha riconosciuto. Ulteriori verifiche hanno portato ad appurare anche il collegamento con il secondo episodio in piazza XX Settembre.

Il giovane è stato denunciato per ricettazione e possesso di strumenti atti a offendere e, su disposizione del pm di turno, sottoposto a fermo di indiziato di delitti del 2 e 3 dicembre. Ora si trova alla Casa Circondariale di Bologna, in attesa del giudizio di convalida.