Prima la rapina, poi spunta un coltello: il rider reagisce con una grossa catena

Prima la rapina, poi il confronto tra un coltello e una catena. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 38enne, cittadino marocchino per rapina impropria in concorso. E’ successo alle ore 03:20 della scorsa notte, quando al 112 hanno ricevuto la telefonata di alcuni residenti da va Frassinago, nella cui strada era in corso una lite.

I militari si sono diretti velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno sorpreso i due azzuffarsi sull’asfalto attorniati da altri testimoni. I litiganti sono stati identificati appunto nel 38enne, senza fissa dimora, e un rider di consegne 27enne, cittadino pakistano residente a Bologna.

Prima le minacce, poi spunta il coltello

A questo punto si è ricostruito il tutto: il 27enne ha riferito di essere stato rapinato durante il turno di lavoro in via Sant’Isaia da due soggetti a piedi che lo avevano avvicinato con la scusa di volere una birra. Approfittando di un momento di pausa, il giovane ha acconsentito a offrire loro da bere, ma uno dei due, approfittando di un suo momento di distrazione, si è appropriato del suo telefonino, dandosi poi alla fuga insieme al complice.

Furobondo, il rider è saltato in sella alla sua bicicletta e ha inseguito i due, riuscendo a raggiungerne uno, appunto il 38enne. Di seguito ne è nata una colluttazione. Trovandosi alle strette, il nordafricano ha estratto un coltello dalla tasca e ha minacciato il il rider.

Quest'ultimo però non si è tirato indeitro, e ha reagito brandendo la catena d’acciaio utilizzata per chiudere la bicicletta. La situazione non è degenerata anche grazie all'arrivo dei carabinieri che hanno riportato la calma tra i due soggetti, ricostruito l’accaduto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 38enne arrestato dai Carabinieri è stato tradotto in carcere.