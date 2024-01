Via Saffi: gli strappa il telefono dalle mani e fugge

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un 28enne, cittadino tunisino, è stato arrestato in zona Saffi per aver rapinato un connazionale davanti a un bar. E' successo l'altra sera intorno alle 22, proprio in via Saffi.

Alla centrale della polizia, un uomo ha chiamato, spiegando che un cliente di un bar era appena stato derubato del suo telefono cellulare. Allertata una volante che si trovava in zona, il presunto autore è stato poi fermato in Via San Pio V, mentre stava cercando di allontanarsi dal luogo dell’accaduto in direzione periferia. Il 28enne è stato trovato in possesso del telefono cellulare della vittima.

Dai primi accertamenti è emerso che la vittima -cittadino tunisino di 57 anni- era stata avvicinata e derubata poco prima delle 21.45 mentre si trovava fuori da un bar in via Aurelio Saffi. Il giovane aveva strappato dalle mani il telefono al signore, spingendolo poi violentemente prima di allontanarsi.

