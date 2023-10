Tentano stupro (e rapina) in zona Murri, arrestati due minori

Ancora un tentativo di violenza sessuale a Bologna. Prima la avvicinano con la scusa di chiederle informazioni, poi cercano di rubarle la borsa. E quando lei oppone resistenza, la strattonano e iniziano a palpeggiarla. Due minorenni sono stati arrestati nella notte tra sabato e domenica con l'accusa di tentata rapina e violenza sessuale. L'episodio è avvenuto intorno alle tre di notte in via Ghirardacci, in zona Murri, quando la vittima, una ragazza di 23 anni, ha chiamato la Polizia e ha riferito l'aggressione mentre stava rincasando dai Giardini Margherita.

I due, minorenni tunisini, avevano inizialmente tentato di scipparla. Alla reazione della ragazza, che ha provato a scappare, hanno cominciato a inseguirla e, una volta raggiunta, l'hanno buttata a terra e cominciato a palpeggiarla.

La vittima è stata salvata da un'auto di passaggio che ha messo in fuga gli aggressori, che successivamente sono stati rintracciati in via Siepelunga da due volanti e arrestati sotto disposizione del pm di turno del tribunale dei Minori.

Articolo in aggiornamento