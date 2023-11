Riapre il cinema Modernissimo: tra gli ospiti anche Wes Anderson

Dopo i lavori di restauro, riapre finalmente il cinema Modernissimo: l’inaugurazione è fissata per il prossimo 21 novembre. Per l’occasione, la Cineteca di Bologna ha pensato ad una dieci giorni di festa, con registi e attori provenienti da ogni parte del mondo che prenderanno parte alla kermesse. Il nome che più risalta è sicuramente quello di Wes Anderson: il regista statunitense sarà protagonista di alcuni eventi da sabato 25 novembre a lunedì 27 novembre. Ma quello di Anderson non è l’unico nome in lista: da Jeff Goldblum a Giuseppe Tornatore, da Marco Bellocchio a Paola Cortellesi, da Alice Rohrwacher a Mario Martone.

“Apre il Modernissimo – sottolinea il presidente della Cineteca Gian Luca Farinelli – ed è un momento così a lungo desiderato che non potevamo fermarci a una sola proiezione d'inaugurazione. Abbiamo quindi pensato che fossero necessari dieci giorni, cioè tante inaugurazioni, condotte da tanti artisti e amici che hanno accettato di portarci un film importante per la loro vita, un film da condividere per riaccendere il Modernissimo e iniziare la relazione con il pubblico di questa nuova sala ricca di storia. Il Modernissimo – scrive la Direriportando le parole di Farinelli - sarà una sala come sono stati per secoli i luoghi dello spettacolo, qualcosa di unico, speciale, per riattivare quell'idea, quell'abitudine ora dimenticata, di uscire di casa, non per andare a vedere un dato film, ma per andare al cinema, per raggiungere un luogo dove godere, con fiducia, di una programmazione altrettanto unica”.