Tampone da Croazia, Grecia, Malta, Spagna: ecco come registrarsi

Un modulo elettronico per segnalare al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna il proprio ingresso nel territorio nazionale e, contestualmente, prenotare il tampone entro le 48 ore di arrivo. Già attivo da oggi. Così l'Ausl di Bologna risponde alle indicazioni contenute nell’ordinanza firmata ieri dal Ministro Speranza.

Le persone che faranno il loro ingresso in Italia da Bologna, provenienti da Croazia, Grecia, Malta, Spagna, possono da oggi accedere ad una nuova e specifica agenda dell’Azienda Usl di Bologna, online sul sito dell'Ausl e registrare i propri dati di arrivo, il paese dal quale stanno rientrando, la propria residenza o domicilio nell’ambito della Città Metropolitana. Nella stessa pagina potranno, inoltre, prenotare l’esecuzione del tampone naso-faringeo, entro le 48 ore dall’arrivo, presso una delle sedi create appositamente dal Dipartimento di Sanità Pubblica. L’esito del tampone verrà comunicato entro massimo 48 ore.

Qualora l’esito del tampone sia positivo, scatteranno le misure di prevenzione, diagnostiche, cliniche ed assistenziali, appropriate ai singoli casi.

Assistenti famigliari

Relativamente alle assistenti famigliari che rientrano sul territorio nazionale, provenienti da Romania, Bulgaria o da altri Stati extra UE, extra Schengen, esclusi Regno Unito, Andorra, Monaco e Vaticano, l’ordinanza della Regione Emilia-Romagna prevede l’obbligo della autodichiarazione al Dipartimento di Sanità Pubblica e dell’autoisolamento di 14 giorni.

Anche in questo caso l’autodichiarazione può essere fatta al portale dell’Azienda Usl di Bologna (Sezione Sanità On Line, oppure CORONAVIRUS LE NEWS) specificando i motivi del rientro, il paese dal quale si rientra, la residenza o domicilio presso il quale verrà effettuata la quarantena. Il Dipartimento di Sanità Pubblica eseguirà i due tamponi previsti dall’ordinanza, il primo all’arrivo e il secondo entro la fine del periodo di isolamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per le assistenti famigliari che rientrano in bus, con arrivo all’Autostazione di Bologna, il tampone verrà eseguito all’arrivo, in un ambiente all’interno della stessa Autostazione. Alle assistenti famigliari che non possono effettuare la quarantena presso la propria abitazione, perché priva dei requisiti che garantiscono un corretto isolamento, il Dipartimento di Sanità Pubblica offrirà soluzioni alternative presso le strutture alberghiere convenzionate con l’Azienda Usl di Bologna, con costi a carico dell’Azienda stessa. Attualmente gli hotel convenzionati per effettuare la quarantena sono 2.