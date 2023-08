Riqualificazione delle scuole di Vergato: investimenti per circa 3 milioni e mezzo

Investimenti per circa 3.400.000 euro per la riqualificazione delle scuole medie e ristrutturazione delle elementari di Vergato. Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica di amianto, eliminazione delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dei controsoffitti.

Lavori previsti dal cantiere in partenza a settembre nella Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti”, in via A. Moro n. 10. Un intervento da 2.892.643,48, finanziato in parte dallo Stato e in parte dal Comune di Vergato.

Il Sindaco Giuseppe Argentieri dichiara: “Siamo nei tempi e non c’e? nessun rischio per l’inizio dell’anno scolastico. Traslocare temporaneamente le scuole medie nel plesso della primaria diventa un’opportunita? per rendere piu? sicure e fruibili le elementari. E’ stata una scelta vincente perche? viene riqualificata una scuola e mezzo: l’edificio della Secondaria nella sua totalita? e quello della Primaria ristrutturata con un impegno da parte del Comune di 300mila euro. Nella scuola elementare stiamo ultimando bagni per disabili, uscite di sicurezza, nuovo impianto elettrico e antincendio, oltre a nuovi laboratori e spazi che altrimenti non sarebbero stati realizzati. Ed e? gia? stata assegnata la progettazione preliminare antisismica.

Un risultato importante per la nostra amministrazione: fin dall’inizio il nostro impegno in campagna elettorale e? stato sulle scuole. I lavori alla Scuola Secondaria inizieranno a settembre perche? ora si e? concentrati sulla Scuola Primaria. Si chiuderanno poi all'inizio di luglio 2024 per predisporre i locali al futuro anno scolastico. L’investimento totale per le due scuole e? pari a circa 3,4 milioni di euro”.

Le tappe dei lavori

Da settembre 2023 a fine primavera 2024, in modo da poter riconsegnare l’edificio per l’avvio dell’anno scolastico 2024 – 2025.

A settembre 2023, fa sapere il Comune, dopo la prima parte dedicata alla bonifica dell’amianto della copertura dell’edificio, si procedera? con la demolizione totale delle facciate e delle partizioni interne fino a evidenziare il telaio strutturale che verra? consolidato per renderlo conforme alle nuove norme in materia di riduzione del rischio sismico con la moderna tecnologia CAM (Cuciture attive dei manufatti). Successivamente si procedera? alla ricostruzione delle nuove facciate del tipo “ventilato”, efficienti sul piano energetico e che prevedono inoltre un nuovo disegno dei prospetti; seguira? la ricostruzione di tutti gli spazi interni e dell’apparato impiantistico.

Le medie ospitate nella primaria

Le classi delle medie ospitate nel plesso della primaria, ristrutturato con un investimento di circa 300mila euro. Per l’anno scolastico 2023–2024 saranno infatti temporaneamente ospitate nell’edificio della Scuola Primaria “XXV Aprile 1945” all’interno del quale il Comune di Vergato, al fine di garantire nuovi e adeguati spazi per tutti gli studenti, sta effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria edilizia ed impiantistica per un investimento complessivo di circa 300.000 euro che prevedono inoltre il recupero degli spazi al piano terra per le attivita? educative.

La riqualificazione dell’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado, il cui progetto definitivo esecutivo e? stato approvato a novembre 2022 e predisposto dal raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dallo studio “TLA Associati” di Ariano Irpino, interessera? tanto il corpo aule quanto il corpo palestra. Si tratta di un edificio realizzato all’inizio degli anni ’70 sulla cui struttura sara? apportato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la bonifica da amianto. Al termine della procedura di affidamento, svoltasi nella prima parte del 2023 e che ha visto l’aggiudicazione dei lavori a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla “Balestri srl” e della “Effegi-Impianti srl”, si e? proceduto, a luglio 2023, alla consegna dell’edifico all’appaltatore che sta predisponendo il cantiere che partira? operativamente a fine estate.

Gli investimenti

L’investimento per la Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Veggetti” e? articolato nei seguenti importi:

- euro 2.000.000,00, pari al 69,140909131% del costo complessivo, a carico dello Stato e finanziato ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge n. 104 del 12.09.2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, universita? e ricerca”, contributo confluito nella linea progettuale “Missione 4 - Componente 1.2 - Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- euro 306.015,46, pari al 10,579093549% del costo complessivo, a carico dello Stato e finanziato ai sensi dell’art. 1 comma 139 e seguenti della Legge n. 145 del 30.12.2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021”, contributo confluito nella linea progettuale “Missione 2 - Componente 4 - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- euro 586.628,02, pari al 20,27999732% del costo complessivo, a carico del Comune di Vergato.