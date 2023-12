Lite al bar in Bolognina finisce con un arresto e un agente in ospedale

Una tranquilla serata ala Bolognina è stata scossa da una lite all'interno di un bar. L'episodio, che ha coinvolto tre persone - di nazionalità cinese, ucraina e moldava- è culminato in un arresto da parte della Polizia di Stato.

La vicenda ha avuto inizio alle 16:30 di sabato 16 dicembre, quando una chiamata al servizio di emergenza segnalava una lite tra due persone all'interno del bar in via Cherubini. Giunti sul posto, gli agenti della Volante Bolognina hanno trovato due soggetti, tra i quali era in corso un’accesa discussione. In particolare, uno di essi -che presentava segni visibili di graffi e sangue - ha raccontato di essere stato aggredito al bar.

Mentre gli agenti tentavano di sedare la lite, è sopraggiunto un uomo moldavo (classe 1984), amico dell’uomo ferito, visibilmente agitato. La situazione sarebbe degenerato quando gli agenti hanno tentato di identificarlo. L'uomo, infatti, visibilmente ubriaco, avrebbe iniziato a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti dei poliziotti arrivando a colpirne uno.Accompagnato in Questura, aggiungono gli agenti, l'uomo avrebbe perpetrato la sua condotta violenta prendendo a calci l'agente che è stato poi accompagnato all'ospedale Rizzoli per accertamenti medici, riportando svariate contusioni. Il responsabile è stato arrestato per oltraggio , danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per manifesta ubriachezza alcolica in luogo pubblico.

L'udienza con rito direttissimo è fissata per stamattina alle ore 10:30, mentre l'Agente è stato congedato con una prognosi di 7 giorni.