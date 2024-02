Prima le botte alla fermata del bus, poi la rissa: due nei guai

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un 29enne e un 24enne, rispettivamente cittadino nigeriano e tunisino, sono stati denunciati per rissa nella serata di ieri.

Il diverbio e poi la lite a calci e pugni tra i due è iniziata alla fermata dell'autobus di via Indipendenza, come riferiscono i testimoni: si sono rincorsi verso via Boldrini, poi altri dieci stranieri si sono buttati nella mischia. Si tratterebbe di uno scontro tra fazioni, anche se il motivo della lite non è stato ancora chiarito.

La Polizia è intervenuta con il reparto mobile dislocato dalla Questura nella zona stazione. Gli agenti sono riusciti a bloccare i due stranieri, il primo regolare, il secondo irregolare.

L'ultimo episodio nella zona, non nuova agli scontri e alle aggressioni, risale a un decina di giorni fa, quando due uomini stranieri sono arrivati alle mani e ai colpi di bottiglia dopo una discussione partita per una sigaretta e finita al pronto soccorso.