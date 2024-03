Ristorante dalle condizioni igieniche precarie: attività sospesa

Multa salata e sospensione temporanea dell'attività per un ristorante di Medicina trovato in scarse condizioni igieniche. La sanzione è scattata dopo un controllo effettuato nel locale dai Carabinieri, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazione Sanità di Bologna.

Durante la perlustrazione - lo scorso primo marzo - i militari hanno rilevato gravi condizioni igienico sanitarie dovute alla presenza di disordine diffuso e abbondante sporco pregresso. Pertanto sono state contestate diverse sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari a 3.000 euro per l'“omesso mantenimento dei requisiti minimi di igiene” (art.6 comma 5 e 8 del D.Lgs 193/2007 ) e la “mancata ottemperanza alle procedure HACCP” (acronimo di Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici - si tratta in parole più semplici di un sistema di controllo, relativamente alla produzione degli alimenti, che ha come obiettivo la garanzia della sicurezza igienica e della commestibilità).

A seguito dell'ispezione, lo scorso 4 marzo, è stato notificato al responsabile dell'esercizio pubblico un provvedimento urgente di sospensione dell’attività (ai sensi dell’art.138 Reg. UE 625/2017). Tale provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni igienico sanitarie previste per legge.