Rottweiler semina il panico nel condominio, arrestato il padrone

I Carabinieri erano intervenuti a causa del cane lasciato libero per il condominio. Ma alla fine a essere arrestato è stato il padrone, un 21enne tunisino, per detenzione di sostante stupefacenti a fini di spaccio.

È successo la mattina del 2 marzo 2024, quando la compagnia di San Ruffillo era stata chiamata a causa della presenza di un grosso Rottweiler che stava seminando il panico nell'area condominiale di un palazzo nel quartiere San Donato-San Vitale. Quando sono arrivati sul posto, i militari hanno trovato il cane in compagnia del padrone e della sua ragazza, una 18enne bolognese, mentre insieme al fabbro aggiustavano la porta dell'appartamento. Terminate le riparazioni, il fabbro (estraneo alla vicenda) è andato via, mentre i Carabinieri e i due giovani sono entrati nell'appartamento per terminare le procedure di identificazione del cane.

Durante gli accertamenti, i militari si sono accorti che il tavolo della sala da pranzo era sporco di una sostanza biancastra e vicino c'era un involucro simile a quello con cui gli spacciatori vendono droga. Per questo hanno deciso di continuare i controlli con la perquisizione della casa, terminata con il sequestro di una bilancina di precisione, 255 dosi di cocaina in ovuli del peso complessivo di 76,50 grammi più un altro involucro del peso complessivo di 153 grammi e 1.065 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio.

Dopo che il 21enne ha confermato di essere il possessore del materiale sequestrato, i Carabinieri lo hanno arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna lo hanno portato in carcere. Al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Nucleo Investigativo di Bologna è finita invece la droga.