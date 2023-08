Ruba sul posto di lavoro: 26enne denunciato per furto aggravato

Il titolare gli lasciava anche le chiavi per accedere, tanto aveva fiducia in lui, ma il dipendente, nel giorno di chiusura, ha montato i pneumatici all'auto di una sua amica sottraendoli dall’officina meccanica dove lavorava, così i Carabinieri di Albinea (RE) hanno denunciato un 26enne residente in provincia di Bologna per furto aggravato.

A scoprire i fatti è stato lo stesso titolare, un 50enne reggiano, che a ridosso di ferragosto, in un giorno di chiusura, si è recato nella sua autofficina e ha visto il dipendente con due pneumatici montati sui cerchi di un’autovettura.

“Sono miei li ho acquistati su internet per montarli nell’auto di una mia amica”. Questa la giustificazione del dipendente, ma non ha convinto il titolare dell’attività che dai riscontri di magazzino ha accertato l'ammanco.

Sentendosi tradito, il 50enne si è presentato ai carabinieri della stazione di Albinea per sporgere la denuncia per furto.