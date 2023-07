Sfonda il muro divisorio e ruba il computer: in casa refurtiva e munizioni

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Borgo Panigale hanno arrestato un 31enne pregiudicato, residente in provincia, per tentata estorsione, detenzione illecita di munizionamento da guerra e furto aggravato.

L'uomo è stato arrestato nella serata del 10 luglio, quando il padre ha telefonato ai Carabinieri dicendo che il figlio gli aveva chiesto 20 euro per la restituzione del computer portatile che aveva rubato alla sorella, residente nell’appartamento accanto, ma in quel momento assente per lavoro.

I militari, che conoscono il passato del 31enne, arrestato nel 2022 per maltrattamenti contro familiari o conviventi, si sono recati sul posto. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, consegnando il computer che aveva rubato per ottenere in cambio i soldi.

Muro sfondato

I Carabinieri hanno anche scoperto che per entrare nell’appartamento della sorella, il 31enne aveva danneggiato un muro di separazione tra le abitazioni. Il padre ha riferito ai Carabinieri che il figlio si era già reso responsabile di un fatto simile a giugno, quando aveva rubato la TV che aveva poi rivenduto.

Sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di una carta di credito intestata alla sorella e di alcune munizioni da guerra detenute illecitamente: 6 per pistola cal. 45 mm, 10 per fucile cal. 7,62 mm e 4 per armi contraeree cal. 12,7 mm. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne arrestato è stato rinchiuso in carcere.

I precedenti

Esattamente un anno fa, l'uomo, era stato arrestato per condotte violente e minacciose: una volta perso il lavoro per atteggiamenti violenti nei confronti della ex compagna, aveva messo in atto lo stesso comportamento con il padre, scopo di farsi consegnare del denaro. Quindi danneggiamenti, atti intimidatori, molestie e violazioni di domicilio, nonché porto abusivo e ingiustificato di una pistola priva del tappo rosso e di un coltello da sub, recuperati all’interno della sua autovettura dai Carabinieri in occasione di un controllo della circolazione stradale.