Rubava soldi manomettendo parchimetri, 56enne nei guai

Un cittadino italiano del '65 è stato denunciato per furto aggravato continuato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. È successo ieri quando poco prima delle 14, l'uomo è stato individuato a manomettere in via dello Scalo i parchimetri dell'azienda Tper.

Un passante ha notato la scena e ha allertato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno perquisito l'uomo che si trovava nelle adiacenze di via Brugnoli. Con lui aveva una piccola lamina modificata con la quale interrompeva il flusso del denaro nei congegni per asportare qualche moneta.