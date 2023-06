Russell Crowe: "Il ricavato del mio concerto a Bologna alle vittime dell'alluvione"

Il ricavato del concerto che terrà il 27 giugno sarà devoluto alle vittime dell’alluvione in Romagna. L’attore Russell Crowe, che arriverà in città per suonare quel giorno al Teatro Comunale Nouveau, dove terrà un concerto assieme alla sua band, gli Indoor Garden Party, ha annunciato la sua intenzione su Twitter, spiegando che maggiori dettagli saranno comunicati presto.

Le altre iniziative

Un sostegno che è stato ben accolto da molti utenti sui social e che si aggiunge alle iniziative di solidarietà che il mondo della musica sta mettendo in campo nei confronti degli alluvionati, come i concerti benefici “Oltre le nuvole”, in programma l’8 giugno alle Caserme Rosse, e il “Romagna Mia, Live Charity Concert”, che si terrà all’Autodromo di Imola il 5 agosto. Laura Pausini, che parteciperà alla data imolese, devolverà anche i cachet dei suoi tre concerti a Venezia ai Comuni alluvionati.