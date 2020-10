San Giorgio di Piano, si fa "giustizia da solo" e picchia un ragazzino: sfilza di denunce per un 41enne

Denuncia per violenza privata, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e porto di oggetti atti a offendere. Queste le accuse mosse nei confronti di un 41enne a San Giorgio di Piano, il quale per reazione a un atto vandalico si sarebbe messo a dare la caccia a un gruppo di ragazzini finendo per picchiarne uno.

Tutto è cominciato quando il gruppetto di giovanissimi, tutti di origine straniera, ha lanciato alcuni oggetti in direzione dell'abitazione del denunciato, cittadino marocchino. L'atto non ha provocato danni alla casa ma l'uomo è uscito e ha inseguito la comitiva, che nel frattempo si stava allontanando di corsa, riuscendo ad agguantare un ragazzo di 16 anni.

Il giovane è stato poi percosso con un l'asta di un ombrellone da giardino, poi il 41enne lo ha infine costretto a salire in macchina, nel tentativo, vano, di rintracciare anche gli altri membri del gruppo.

Passato il brutto quarto d'ora e liberato dall'uomo, il ragazzo è corso a casa e ha riferito l'accaduto ai genitori che hanno poi portato davanti ai Carabinieri la questione e mosso querela nei confronti del 41enne.