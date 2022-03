San Giovanni in Persiceto: in auto con un revolver per .44 Magnum

Un 23enne, cittadino italiano e residente nel bolognese è stato arrestato ieri sera a San Giovanni in Persiceto per detenzione di pistola con la matricola abrasa e detenzione ai fini di spaccio. Il ragazzo è stato controllato dai Carabinieri del Radiomobile mentre si stava incontrando con un altro soggetto a bordo dell'auto del primo, entrambi intenti in movimenti sospetti.

Sospetti suffragati, che hanno trovato l'arma, un revolver a cinque colpi in grado di ospitare anche un calibro .44 Magnum probabilmente un cimelio storico ma perfettamente funzionante, nel bagagliaio dell'auto del giovane, che già aveva a suo carico dei precedenti. E' scattata così anche la perquisizione domiciliare, dove i militari hanno trovato anche materiale per la rigenerazione delle munizioni della pistola, unitamente a qualche grammo di cocaina e diverso contante. Dopo i dovuti accertamenti anagrafici, il soggetto è stato arrestato.