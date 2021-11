Malore nell'azienda di famiglia: morto a 59 anni

Carabinieri e ambulanza sul posto questa notte a Castagnolo di San Giovanni in Persiceto. Un uomo di 59 anni è stato trovato morto in un ambiente di lavoro nella propria azienda vitivinicola di famiglia, dove l'uomo viveva con i parenti.

A dare l'allarme sono stati gli stesi famigliari, accortisi del fatto che l'uomo non era rientrato a casa. Secondo le prime ricostruzioni, il signore avrebbe avuto un malore mentre stava armeggiando con alcune taniche, trovate però vuote e senza tracce particolari di sostanze pericolose, cadendo e battendo il capo a terra. Si ipotizza morte per causa naturale oppure per esalazioni. La salma sarà trattata in via amministrativa.