San Lazzaro: blitz e perquisizione in casa, trovato con una dozzina di piante di Cannabis

Lo tenevano d'occhio per via dei suoi precedenti e per altre segnalazioni, ma quando hanno avuto certezza è scattato il blitz. Perquisizione domiciliare dei carabinieri nella frazione Idice di San Lazzaro, dove a un sessantenne, cittadino italiano, sono stati trovati diverso stupefacente e materiale per confezionare le dosi.

In tutto, a verbale i militari hanno inserito oltre mezzo kg di sostanza tra marijuana e hashish, oltre a una dozzina di piante con tutto l'occorrente per coltivare e per confezionare il prodotto finito. Al termine dei consueti accertamenti, l'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.