100 metri cubi di rifiuti e veicoli fuori uso: sequestrato piazzale all’autodemolitore

Denunciato il titolare e sequestrato il piazzale durante i controlli dei Carabinieri Forestali del Nucleo di Ozzano dell’Emilia e del Nucleo di Imola, nell’ambito della campagna straordinaria nazionale di controllo degli autodemolitori, disposta dal Comando Tutela Forestale e dei Parchi.

Il titolare di un'impresa di San Lazzaro è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti dalle attività di autodemolizione e per inosservanza alle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale e omessa bonifica di veicolo fuori uso.

Nel corso di un controllo eseguito insieme ai tecnici di ARPAE di Bologna, è stata riscontrata l’omessa bonifica dei veicoli fuori uso (liquidi motore, liquidi freni e impianti) oltre che all’accatastamento sul piazzale, di oltre 100 metri cubi di motori o pezzi stoccati a cielo aperto senza protezione ed esposti agli agenti atmosferici. Sono stati trovati altri rifiuti tipici delle attività di autodemolizione, ferraglia mista, pneumatici fuori uso, batterie, vetri e carcasse di veicoli non smaltite e presenti sul suolo oltre i limiti temporali previsti dalla normativa, fanno sapere i Forestali.

Al termine degli accertamenti è stata sequestrata un’area di 3000 mq del piazzale in uso all’autodemolitore. Sono state contestate inoltre 2 sanzioni amministrative per difformità nella compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e del MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale - per circa 1000 euro.

Un mese fa, è stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti edili a Imola a seguito di alcune segnalazioni. Mattoni e materiali di scarto derivanti dal cantiere, tra cui il pilastro con il numero civico dell'abitazione e un documento ritrovato tra il cumulo di rifiuti. Grazie all'attività di indagine svolta dagli agenti, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico del Comune di Imola, è stata identificata come responsabile dell'abbandono dei rifiuti un'impresa edile imolese ed è così scattata la denuncia per il legale rappresentante dell'azienda all'Autorità Giudiziaria.