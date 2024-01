Spaccio di droga, doppio arresto a San Lazzaro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un 23enne e una donna di 43 anni sono stati arrestati per spaccio di droga dai carabinieri a San Lazzaro. I due, entrambi originari di Bologna,sono stati fermati verso le ore 2:20 circa in via Bellaria, mentre erano in auto.

Dalle perquisizioni sono saltati fuori due panetti da 200 grammi di hashish e poco meno di 1200 euro in contanti. Successive perquisizioni a casa hanno qualcosa alc omputo totale, facendo arrivare il denaro a superare i 2mila euro.

In più alla donna viene contestato il porto di un tirapugni, mentre al giovane -intemperante durante tutto il controllo- è stato contwestata anche la resistenza a pubblico ufficiale. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati tutti sequestrati mentre i due fermati, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Continua a leggere su BolognaToday