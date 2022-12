L'Influenza non dà tregua al Sant'Orsola: "Ancora due settimane di fuoco" | VIDEO

Influenza, ricoveri, posti letto e liste d'attesa. La direttrice del Policlinico Sant'Orsola, Chiara Gibertoni, fa il quadro della situazione parlando all'agenzia Dire. "Adesso la prevalenza in termini di pressione è proprio quella del virus influenzale, come era stato previsto. Ci attendiamo ancora due settimane di fuoco da questo punto di vista e poi speriamo di essere arrivati anche lì, con un netto anticipo rispetto alla stagionalità solita".

"In questo momento c'è il picco dell'influenza e quindi c'è pressione anche sul versante pediatrico, perché quando parliamo di influenza ovviamente non riguarda solo la popolazione dei fragili, ma anche i bambini. Per quanto riguarda la situazione delle liste d'attesa, quello che preoccupa è la ripartenza, perché adesso sostanzialmente abbiamo limitato molto l'attività programmata con dieci giorni di anticipo rispetto alla fisiologica riduzione sotto le feste natalizie".

"L'obiettivo del Policlinico sarebbe riuscire a ripartire dopo il 6 gennaio con l'intensità che avevamo previsto e programmato, e che ci ha consentito già nel 2022 di arrivare, dico solo un dato di sintesi, a un numero degli ingressi in lista d'attesa inferiore al numero degli interventi che riusciamo a effettuare. Questo vuol dire che è cambiata la tendenza".

"Stiamo smaltendo le liste d'attesa ma serve tempo perché questo è un ospedale che attrae anche dal resto d'Italia e ha delle liste d'attesa su tante specialità e su tipologie di interventi complessi con patologie a prognosi impegnativa. Quindi non è uno scherzo riuscire a recuperare il terreno perso in due anni e mezzo di pandemia. Ci stavamo riuscendo. Il problema sarà se perdiamo i mesi di gennaio, febbraio o marzo, questa è la grande preoccupazione", conclude la direttrice del Policlinico Sant'Orsola.