Santo Stefano blindata per il convegno "Sinistra per Israele"

Camionette della Polizia bloccano via Santo Stefano e vengono controllate anche le borse all'ingresso al convegno "Sinistra per Israele" che si tiene questa sera al Baraccano, per la presentazione del manifesto nazionale "Dal 7 ottobre alla pace", con la partecipazione di parlamentari e rappresentanti istituzionali, come riferisce la Dire.

Un'iniziativa bollata come "criminale" dai collettivi pro-Palestina, che allo stesso orario di inizio dell'evento hanno promosso un sit-in di protesta nella vicina piazza di Porta Santo Stefano. "La farsa genocida di 'Sinistra per Israele'- scrive Cambiare Rotta, collettivo universitario tra gli organizzatori del presidio - arriva anche in questa città.

Anche Potere al Popolo partecipa al presidio a Porta Santo Stefano: "La lobby guidata da Piero Fassino che copre la guerra genocida contro Gaza e l'escalation sionista contro gli stati vicini, che vediamo proprio in queste ore con la reazione al bombardamento dell'ambasciata iraniana a Damasco. Fermiamo l'escalation, restiamo fermamente a fianco della legittima Resistenza palestinese, rompiamo ogni complicità", si legge sul profilo Facebook.

"Pensavo di andare all'incontro. Avevo intenzione di chiedere la parola. Ma mi dicono che camionette di polizia hanno già circondato la zona, e che difficilmente potrei arrivare all'appuntamento" scrive sui social "Bifo", Franco Berardi che ha rinunciato e scrive quanto aveva intenzione di dire.

Bifo: "La disumanità di Israele è il peggior pericolo per gli ebrei di tutto il mondo"

"Ho letto il manifesto di Sinistra per Israele, pubblicato il 6 marzo del 2024. L’ho letto e l’ho riletto ma non ho trovato neppure un cenno al fatto che in quel giorno a Gaza erano già morte circa 30.000 persone, che non erano certo tutti combattenti di Hamas visto che più di diecimila erano bambini.

Non c’è un accenno al fatto che il blocco dei valichi ha provocato una condizione di sterminio per fame e per sete. Non c’è alcun accenno al fatto che più di cento giornalisti sono stati uccisi dall’IDF. Neppure al fatto che seicentomila coloni occupano i territori palestinesi di Cisgiordania, e ogni giorno aggrediscono, abbattono olivi, distruggono abitazioni. Nè al fatto che il fascista dichiarato Smotrich ha distribuito centomila mitragliatrici a coloro che occupano quei territori in violazione di molteplici risoluzioni dell’ONU.

Il pericolo che un’ondata di antisemitismo si diffonda nel mondo è stato alimentato di chi da settantacinque anni impone con la forza una condizione di oppressione, paura, umiliazione, da chi ha espulso dalle sue case milioni di palestinesi, da chi li minaccia di morte quotidianamente. La disumanità dello Stato di Israele è il peggior pericolo per gli ebrei di tutto il mondo.

La risoluzione della Knesset, che nel 2018 ha stabilito che Israele è lo “Stato degli Ebrei” tradisce secoli di universalismo ebraico, ed espone gli ebrei di tutto il mondo all'odio e alla vendetta.

Da 75 anni lo stato di Israele pratica l’apartheid, la pulizia etnica, l’omicidio mirato, la deportazione di massa. Questo ha creato le condizioni del pogrom del 7 Ottobre. Ora leggo che Sinistra per Israele si propone di passare dal 7 Ottobre alla pace.

Ma la traduzione di queste parole mi pare che sia: Dopo il 7 ottobre li ammazziamo tutti, nessuno escluso, così dopo ce ne staremo in pace".

Notizia in aggiornamento