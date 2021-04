Controlli anti-covid, Sasso Marconi: "festino" nel casolare abbandonato, arrivano i Carabinieri

Alcol e droghe pesanti nel casolare abbandonato lungo il fiume Reno, nel territorio di Sasso Marconi, ma sono arrivati i Carabinieri della Stazione che stavano effettuando i controlli del territorio, con particolare riferimento al rispetto della normativa anti Covid-19.

Otto persone, di età compresa tra i 23 e i 44 anni, residenti in altri comuni d’Italia, che stavano partecipando a un vero e proprio “festino” sono state sanzionate per aver violato la normativa anti Covid-19 sugli spostamenti, ma sono stati anche denunciati per invasione di edifici e terreni in concorso.

Una 24enne e un 23enne sono stati anche segnalati alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti, perché trovati in possesso di marijuana, hashish, ecstasy e ketamina.