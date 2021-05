Sicurezza, lavori sul Ponte Da Vinci di Sasso Marconi: rischio per il possibile distacco di calcinacci

Sasso Marconi, al via i lavori sul Ponte Da Vinci. Gli interventi, a cura di Città metropolitana di Bologna, riguardano le parti più deteriorate, che rappresentano una fonte di rischio per il possibile distacco di calcinacci e porzioni corticali in cemento armato: in questa fase si sta procedendo all’installazione di reti di contenimento a protezione della ferrovia Porrettana e del percorso carrabile al di sotto del ponte.

La parte affacciata sulla linea ferroviaria è già stata messa in sicurezza (i lavori si sono svolti di notte, quando non c’è passaggio dei treni); previsti dalla prossima settimana, in orario diurno, gli interventi a protezione del lungofiume. Successivamente, Città metropolitana procederà ad un nuovo e più consistente intervento di messa in sicurezza, che interesserà nello specifico la pila n. 15.

Completata questa seconda serie di lavori, verrà formalmente definito il passaggio della struttura ad Anas SpA, che procederà alla progettazione degli interventi di riqualificazione necessari per restituire il ponte alla sua piena funzionalità: una prima serie di sopralluoghi e verifiche tecniche, propedeutiche all’avvio della fase di progettazione, è già stata effettuata.