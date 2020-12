Sciopero 9 dicembre, si fermano i dipendenti pubblici: i servizi a rischio

Sciopero nazionale per tutto il personale dipendente dagli enti e dalle amministrazioni con Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Comparti e delle Aree funzioni centrali, delle Funzioni locali e della Sanità per l’intera giornata di mercoledì 9 dicembre 2020, indetto dalle Organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa.

Per i sindacati, dopo il conforto con il Governo, mancano "le risorse necessarie per lavorare in sicurezza, per avviare una programmazione occupazionale e di stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi CCNL Sanità Pubblica, Funzioni Locali e Funzioni Centrali".

Si potranno verificare disagi nel comparto sanità, scuola e uffici pubblici.

A Bologna e a Imola nelle aree antistanti l'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Santa Maria è stato organizzato un presidio per le ore 12 per chiedere assunzioni, lotta al precariato, lavoro in sicurezza e rinnovo dei contratti nazionali.

Per l’Azienda Usl di Bologna, lo sciopero interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori socio sanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.

Si assicurano però i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento.

Per i servizi comunali, l'operatività dipenderà dal grado di partecipazione dei lavoratori allo sciopero. È garantito comunque il funzionamento dei servizi essenziali. Non sono assicurati i servizi dei Centri per l'Impiego.